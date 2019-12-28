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Стала известна точная дата выступления в России американского музыканта Ракима Майерса, известного как рэпер A$AP Rocky.

Он даст концерт 10 июля 2020 года в Зеленом театре, сообщается на сайте концертного агентства Sold Out Concerts.

Такое шоу этим летом увидят ещё только Париж и Милан, — говорится на странице организаторов во «ВКонтакте» .