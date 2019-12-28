Стала известна точная дата выступления в России американского музыканта Ракима Майерса, известного как рэпер A$AP Rocky.
Он даст концерт 10 июля 2020 года в Зеленом театре, сообщается на сайте концертного агентства Sold Out Concerts.
Такое шоу этим летом увидят ещё только Париж и Милан, — говорится на странице организаторов во «ВКонтакте» .
Как писал NEWS.ru, A$AP Rocky и несколько его приятелей были арестованы в начале июля из-за драки на улице. Потасовка произошла 30 июня после концерта на рэп-фестивале Smash на стадионе в Стокгольме. Участникам конфликта предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами. Одним из таких обстоятельств обвинитель считал использование Майерсом стеклянной бутылки. В связи с арестом, артисту пришлось отменить тур, в который также входило российское выступление.