https://static.news.ru/photo/c3048afe-9d80-11e9-a88f-fa163e074e61_1024.jpg A$AP Rocky Фото: Radko Keleman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокуратура Швеции сообщила о задержании рэпа A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) в Стокгольме. По данным ведомства, музыкант подозревается в участии в драке.

Вместе с артистом в полицию доставлены ещё три человека. Им вменяется «нападение разной степени тяжести». В настоящее время надзорный орган собирается попросить у суда ордер на арест исполнителя, пишет РИА Новости .

Видео конфликта рэпера с прохожими опубликовано на его официальной странице в социальной сети Instagram . По словам A$AP, молодые люди сами спровоцировали скандал, и заявил, что он не был инициатором ссоры. 10 июля 2019 года Rocky планирует выступить в Москве.

Ранее News.ru сообщал, что американского рэпера Slim 400 доставили в больницу с множественными огнестрельными ранениями. Причины инцидента пока неизвестны.