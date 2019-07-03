Прокуратура Швеции сообщила о задержании рэпа A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) в Стокгольме. По данным ведомства, музыкант подозревается в участии в драке.
Вместе с артистом в полицию доставлены ещё три человека. Им вменяется «нападение разной степени тяжести». В настоящее время надзорный орган собирается попросить у суда ордер на арест исполнителя, пишет
Видео конфликта рэпера с прохожими опубликовано на его официальной странице в социальной сети
Ранее News.ru сообщал, что американского рэпера Slim 400 доставили в больницу с множественными огнестрельными ранениями. Причины инцидента пока неизвестны.