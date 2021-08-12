Slava Marlow вошёл в топ самых талантливых музыкантов по версии GQ

Российский битмейкер и музыкант Артём Готлиб, более известный под псевдонимом Slava Marlow, вошёл в топ самых талантливых музыкантов по версии американского журнала GQ. Об этом стало ясно из публикации издания в Instagram.

Для первого общемирового издания GQ каждый из 21 локальных издателей назвал артиста, который будет устанавливать тренды и определять, что мы будем слушать в скором времени, — говорится в публикации.

Бывший битмейкер и продюсер популярного российского рэпера Моргенштерна стал самым талантливым молодым исполнителем из России по версии журнала GQ, который составил топ из 21 музыканта, по одному на каждую страну, в которой у издания есть свой филиал. Так, например, в один ряд с «вундеркиндом из Сибири» встанут артисты из Мексики, Японии, Кореи, Германии и многих других стран.

Ранее трек Slava Marlow «Снова я напиваюсь» занял первое место в рейтинге самых популярных композиций по версии Spotify.