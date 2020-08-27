Skibidi стал самым просматриваемым российским клипом на YouTube

Клип на песню Skibidi группы Little Big стал самым просматриваемым видео российского производства на видеохостинге YouTube. Ролик посмотрели 450 млн раз.
Little Big выпустили Skibidi в 2018 году. Ролик стал вирусным из-за показанного в нём танца, на основе которого музыканты запустили челлендж в соцсетях.
Долгое время лидером по просмотрам был клип на песню I Got Love дуэта Miyagi & Andy Panda, которую они записали с Рем Диггой. На третьем месте сейчас песня «Пчеловод» исполнителя RASA.
В июле клип на песню Uno группы Little Big побил рекорд по просмотрам за всю историю международного песенного конкурса «Евровидение». Ролик собрал свыше 134 млн просмотров на YouTube, писал NEWS.ru.
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