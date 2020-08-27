Skibidi стал самым просматриваемым российским клипом на YouTube

https://static.news.ru/photo/300b715c-e868-11ea-aab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Little Big/youtube.com

Клип на песню Skibidi группы Little Big стал самым просматриваемым видео российского производства на видеохостинге YouTube. Ролик посмотрели 450 млн раз.

Little Big выпустили Skibidi в 2018 году. Ролик стал вирусным из-за показанного в нём танца, на основе которого музыканты запустили челлендж в соцсетях.

Долгое время лидером по просмотрам был клип на песню I Got Love дуэта Miyagi & Andy Panda, которую они записали с Рем Диггой. На третьем месте сейчас песня «Пчеловод» исполнителя RASA.

В июле клип на песню Uno группы Little Big побил рекорд по просмотрам за всю историю международного песенного конкурса «Евровидение». Ролик собрал свыше 134 млн просмотров на YouTube, писал NEWS.ru.