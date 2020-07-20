Клип Little Big побил рекорд по просмотрам за всю историю Евровидения

https://static.news.ru/photo/2ac4208e-caa1-11ea-920c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/littlebigband

Клип на песню Uno российской группы Little Big побил рекорд по просмотрам за всю историю международного песенного конкурса «Евровидение». Ролик собрал свыше 134 млн просмотров на видеохостинге YouTube.

На новый показатель обратили внимание специалисты Института музыкальных инициатив, говорится на сайте состязания.

До этого рекорд держало видео Toy израильской певицы Нетты, победившей на Евровидении в 2018 году. Ролик с момента его публикации 11 марта два года назад посмотрели 133 млн раз, передают «Невские Новости».

Ранее клип Uno побил рекорд ролика Toy по скорости набора просмотров на YouTube. За первые два месяца он набрал более 100 млн просмотров, писал NEWS.ru.