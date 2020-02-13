https://static.news.ru/photo/03bfe73e-4e50-11ea-9851-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица София Ротару всегда строго следит за фигурой, однако перед выступлениями переходит на «особый режим питания».

По словам концертного директора 72-летней артистки Сергея Лаврова, в первую очередь она перестаёт употреблять своё любимое блюдо — жареную картошку. Также из рациона исключаются сладости и мясные блюда.

Лавров отметил, что вместо этого Ротару «нажимает на зелень» и старается больше двигаться.

Он также опроверг слухи, что певица скрывает морщины под силиконовой маской, назвав их бредом и настоящим враньём, которое встречается уже не первый год, передаёт «Комсомольская правда».

Ранее NEWS.ru писал, что Ротару опубликовала фотографии из Италии, где она проводит отдых. На снимках, которые сделаны в маленьком рыбацком порту Портофино, исполнительница позирует в розовом платье с интересным принтом на фоне города и цветов.