https://static.news.ru/photo/ed45a9c8-c662-11e9-b583-fa163e074e61_660.jpg Пётр Мамонов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Основатель рок-группы «Звуки Му» Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом.

Информация об этом появилась в его Facebook. В связи с эти отменены все ближайшие концерты артиста.

Его супруга Ольга Мамонова это подтвердила. По её словам, сейчас Пётр Николаевич находится в Первой Градской больнице. Инфаркт произошёл в ночь на 24 августа, когда Мамонов с женой находился в деревне. Им удалось быстро добраться до Москвы и вызвать скорую помощь.

Инфаркт миокарда, врачи все возможное делают, — передаёт её слова издание «Открытые медиа» .

Ранее News.ru писал о том, что актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в больницу в Москве, врачи оценивают её состояние как стабильное.