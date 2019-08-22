https://static.news.ru/photo/b5091006-c4c6-11e9-aa29-fa163e074e61_660.jpgЛидия Федосеева-ШукшинаФото: Сергей Булкин/News.ru
Актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в больницу в Москве, врачи оценивают её состояние как стабильное.
Об этом сообщил PR-директор продюсера Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. По его словам, актриса проведёт в клинике несколько дней. Он рассказал, что пообщался с дочерью Лидии Ольгой Шукшиной, которая рассказала, что 18 августа, во время отдыха в Болгарии, Федосеевой-Шукшиной стало плохо. Врачи осмотрели её и сделали вывод, что из-за повышения сахара и давления у актрисы нарушилось мозговое кровообращение.