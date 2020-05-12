Польская блэк-метал-группа Behemoth перенесла концерты в России

https://static.news.ru/photo/a45b633a-9437-11ea-b1d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: BEHEMOTH!/facebook.com

Польская группа Behemoth, играющая блэк-метал, отложила концерты в России в 2020 году. Выступления пройдут в 2021 году.

Коллектив должен был отыграть в Москве в клубе Adrenaline Stadium 15 мая и в клубе «А2» в Санкт-Петербурге 17 мая. Артисты выступят в следующем году на тех же площадках 21 мая в Москве и 23 мая в Санкт-Петербурге.

Надеемся, что эпидемиологическая обстановка больше не вмешается в наши планы, а на все нападки на группу и концерты мы советуем просто не обращать внимания, — говорится в сообщении организаторов.

В мае 2014 года коллектив приехал в Россию с туром «Русский сатанист» в поддержку альбома The Satanist. Перед концертом в Екатеринбурге суд постановил депортировать и оштрафовать участников группы за нарушение визового режима. Перед этим выступления Behemoth были отменены во Владивостоке, Хабаровске, Красноярске, Томске и Новосибирске по инициативе городских властей или после действий группы людей, называвших себя «православными активистами», писал NEWS.ru.