Польская блэк-метал-группа Behemoth перенесла концерты в России

Польская группа Behemoth, играющая блэк-метал, отложила концерты в России в 2020 году. Выступления пройдут в 2021 году.
Коллектив должен был отыграть в Москве в клубе Adrenaline Stadium 15 мая и в клубе «А2» в Санкт-Петербурге 17 мая. Артисты выступят в следующем году на тех же площадках 21 мая в Москве и 23 мая в Санкт-Петербурге.
Надеемся, что эпидемиологическая обстановка больше не вмешается в наши планы, а на все нападки на группу и концерты мы советуем просто не обращать внимания, — говорится в сообщении организаторов.
В мае 2014 года коллектив приехал в Россию с туром «Русский сатанист» в поддержку альбома The Satanist. Перед концертом в Екатеринбурге суд постановил депортировать и оштрафовать участников группы за нарушение визового режима. Перед этим выступления Behemoth были отменены во Владивостоке, Хабаровске, Красноярске, Томске и Новосибирске по инициативе городских властей или после действий группы людей, называвших себя «православными активистами», писал NEWS.ru.