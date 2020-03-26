Кеша Кеша Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американская исполнительница Кеша Роуз Себерт, известная как Кеша, выпустила песню про актёра Николаса Кейджа. Таким образом она борется со скукой, находясь на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

В треке, опубликованном в Twitter, певица отсылается к фильмам «Покидая Лас-Вегас» и «Сокровище нации», в которых главные роли исполнил Кейдж. В качестве мотива для композиции артистка использовала свой хит Tik Tok 2009 года.

Незадолго до этого Кеша исполнила а капелла руководство по мытью рук с целью защиты от заражения COVID-19.

Как писал NEWS.ru, ирландский музыкант Пол Хьюсон, известный как Боно из группы U2, поддержал песней итальянцев, которые сейчас находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Он посвятил композицию ирландскому празднику День святого Патрика.

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