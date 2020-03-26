https://static.news.ru/photo/c1e4232a-6f4c-11ea-b1ee-fa163e074e61_660.jpgКешаФото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press
Американская исполнительница Кеша Роуз Себерт, известная как Кеша, выпустила песню про актёра Николаса Кейджа. Таким образом она борется со скукой, находясь на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
В треке, опубликованном в Twitter, певица отсылается к фильмам «Покидая Лас-Вегас» и «Сокровище нации», в которых главные роли исполнил Кейдж. В качестве мотива для композиции артистка использовала свой хит Tik Tok 2009 года.
Как писал NEWS.ru, ирландский музыкант Пол Хьюсон, известный как Боно из группы U2, поддержал песней итальянцев, которые сейчас находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Он посвятил композицию ирландскому празднику День святого Патрика.