В треке, опубликованном в Twitter, певица отсылается к фильмам «Покидая Лас-Вегас» и «Сокровище нации», в которых главные роли исполнил Кейдж. В качестве мотива для композиции артистка использовала свой хит Tik Tok 2009 года.

Незадолго до этого Кеша исполнила а капелла руководство по мытью рук с целью защиты от заражения COVID-19.