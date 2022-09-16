Oxxxymiron выпустил клип, ради съемок которого приезжал в Россию

Фото: скриншот с видео/oxxxymiron/vk.com

Рэп-исполнитель Oxxxymiron выпустил клип на песню «Ойда». Музыкант несколько дней назад приезжал в Россию для того, чтобы снять ролик. Съемки проходили в Санкт-Петербурге.

Видео, опубликованное на YouTube-канале музыканта, начинается с зачитывания новостей о «запрещенных» в РФ музыкантах. В песне рэпер рефлектирует на тему эмиграции, потери дома и угрозы ядерной войны.

6 сентября рэпера заметили в центре Санкт-Петербурга. Его менеджер Женя Муродшоева опубликовала видео, где человек, похожий на уехавшего из России музыканта, стоит на набережной Невы на Васильевском острове и что-то зачитывает.

После начала боевых действий на Украине Oxxxymiron отменил все российские концерты и уехал из страны. Он провел благотворительный тур в поддержку пострадавших от конфликта на Украине Russians Against War.

Ранее в России отменили премьеру фильма «Ампир V», где снялся рэпер Oxxxymiron. Источник, близкий к руководству съёмочной группы фильма, сообщил NEWS.ru о негласном запрете демонстрации картины в российском прокате. Первый показ фэнтези по роману Виктора Пелевина должен был состояться 31 марта, но за неделю до старта его перенесли на неопределённый срок.

В августе стало известно, что песня и клип российского рэпера Oxxxymiron «Последний звонок» могут быть признаны экстремистскими. Прокуратура уже направила в суд соответствующий иск. В композиции усматривается «публичное оправдание идеологии насилия».