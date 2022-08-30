Названа песня Oxxxymiron, которую хотят признать экстремистской Песня Oxxxymiron «Последний звонок» может быть признана экстремисткой

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Песня и клип российского рэпера Oxxxymiron «Последний звонок» могут быть признаны экстремистскими, об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре. Отмечается, что ведомство уже направило в суд соответствующий иск. В композиции усматривается «публичное оправдание идеологии насилия», добавили в прокуратуре.

Прокуратура направила в суд иск о признании экстремистскими песни и клипа Oxxximiron, где усматривается публичное оправдание идеологии насилия, — сообщили в ведомстве.

29 августа стало известно, что в суд поступил иск исполняющего обязанности прокурора Москвы Сергея Савенкова, который потребовал признать экстремистскими произведения Федорова М. Я. (предположительно, рэпера Oxxxymiron) «в интересах РФ». Сам рэпер находится за границей.

В начале июля ряд СМИ сообщил, что среди промоутеров начал распространяться список, где указаны артисты, чьи выступления в России были сочтены нежелательными. В нем оказались 37 исполнителей и музыкальных групп, в том числе «Кровосток», Нойз МС и Oxxxymiron, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Little Big, Louna, «Ногу Свело!», «2Маши», певицы Манижа, Монеточка, Земфира и другие. Все эти исполнители отказались поддержать проведение военной операции РФ на Украине или покинули страну после 24 февраля.