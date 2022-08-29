Тексты рэпера Oxxxymiron могут признать экстремистскими На Oxxxymiron завели дело с требованием признать его тексты экстремистскими

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рэп-исполнитель Оксимирон (Oxxxymiron)

Прокурор Москвы потребовал признать экстремистскими произведения Федорова М. Я. (предположительно, рэпера Oxxxymiron), сообщается в картотеке Замоскворецкого районного суда Москвы, куда поступил иск. Исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков «в интересах РФ» потребовал признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения. Иск поступил в суд в понедельник, 29 августа.

Представители музыканта пока не комментировали сложившуюся ситуацию.

В начале июля стал распространяться список среди промоутеров, где указаны артисты, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. В нем оказались 37 исполнителей и музыкальных групп, в том числе «Кровосток», Нойз МС и Оксимирон, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Little Big, Louna, «Ногу Свело!», «2Маши», певицы Манижа, Монеточка, Земфира и другие. Все эти исполнители отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля.

Ранее в России отменили премьеру фильма «Ампир V», где снялся рэпер Оксимирон. Источник, близкий к руководству съёмочной группы фильма, сообщил NEWS.ru о негласном запрете демонстрации картины в российском прокате. Первый показ фэнтези по роману Виктора Пелевина должен был состояться 31 марта, но за неделю до старта его перенесли на неопределённый срок.