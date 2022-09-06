Рэпера Oxxxymiron заметили в Петербурге

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рэп исполнитель Оксимирон (Oxxxymiron)

В центре Санкт-Петербурга заметили, предположительно, рэпера Oxxxymiron. Его менеджер Женя Муродшоева опубликовала в Twitter видео из центра города, где человек, похожий на уехавшего из России музыканта, стоит на набережной Невы на Васильевском острове и что-то зачитывает.

Осень. Особо ******* [долбанутые] птицы прилетают с юга, — написала Муродшоева.

После начала боевых действий на Украине Oxxxymiron отменил все российские концерты и уехал из страны. Он провел благотворительный тур в поддержку пострадавших от конфликта на Украине Russians Against War.

Ранее в России отменили премьеру фильма «Ампир V», где снялся рэпер Oxxxymiron. Источник, близкий к руководству съёмочной группы фильма, сообщил NEWS.ru о негласном запрете демонстрации картины в российском прокате. Первый показ фэнтези по роману Виктора Пелевина должен был состояться 31 марта, но за неделю до старта его перенесли на неопределённый срок.

В августе стало известно, что песня и клип российского рэпера Oxxxymiron «Последний звонок» могут быть признаны экстремистскими. Отмечается, что прокуратура уже направила в суд соответствующий иск. В композиции усматривается «публичное оправдание идеологии насилия».