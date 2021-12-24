От Айзеншписа до «Голоса»: Диме Билану исполнилось 40 лет

24 декабря заслуженному артисту России Диме Билану исполнилось 40 лет.

Со своим будущим продюсером Юрием Айзеншписом, который вывел Виктора Белана (имя певца при рождении) на большую сцену, он познакомился ещё студентом музыкального училища имени Гнесиных. Под его покровительством Билан выпустил сразу несколько альбомов и клипов, сделавших его кумиром молодёжи: «Я так люблю тебя», «Я ночной хулиган», «На берегу неба» и другие.

После смерти Юрия Айзеншписа в 2005 году певец ушёл из его продюсерского центра, стал работать с Яной Рудковской и сумел отстоять своё право на псевдоним. В 2008 году Дима Билан победил на песенном конкурсе «Евровидение», став единственным российским исполнителем, который сумел добиться такого успеха.

Новую волну популярности певцу принесло участие в шоу «Голос» и «Голос. Дети» в качестве наставника. Как сообщали СМИ, несколько лет назад Диме Билану удалили межпозвонковую грыжу, вскоре после операции он перенёс перелом ноги и периодически жаловался на здоровье. Последние новости об артисте связаны со скандальным концертом в Казахстане, где он вышел на сцену в нетрезвом состоянии. Билан принёс извинения поклонникам, объяснив своё поведение финансовыми сложностями, с которыми ему пришлось столкнуться в уходящем году. Он заметил, что такое случается с каждым, назвав себя «в общем-то хорошим парнем».

Творческий путь Димы Билана от Юрия Айзеншписа до шоу «Голос» — в фотогалерее NEWS.ru.