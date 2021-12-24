От Айзеншписа до «Голоса»: Диме Билану исполнилось 40 лет

24 декабря заслуженному артисту России Диме Билану исполнилось 40 лет.
Со своим будущим продюсером Юрием Айзеншписом, который вывел Виктора Белана (имя певца при рождении) на большую сцену, он познакомился ещё студентом музыкального училища имени Гнесиных. Под его покровительством Билан выпустил сразу несколько альбомов и клипов, сделавших его кумиром молодёжи: «Я так люблю тебя», «Я ночной хулиган», «На берегу неба» и другие.
После смерти Юрия Айзеншписа в 2005 году певец ушёл из его продюсерского центра, стал работать с Яной Рудковской и сумел отстоять своё право на псевдоним. В 2008 году Дима Билан победил на песенном конкурсе «Евровидение», став единственным российским исполнителем, который сумел добиться такого успеха.
Новую волну популярности певцу принесло участие в шоу «Голос» и «Голос. Дети» в качестве наставника. Как сообщали СМИ, несколько лет назад Диме Билану удалили межпозвонковую грыжу, вскоре после операции он перенёс перелом ноги и периодически жаловался на здоровье. Последние новости об артисте связаны со скандальным концертом в Казахстане, где он вышел на сцену в нетрезвом состоянии. Билан принёс извинения поклонникам, объяснив своё поведение финансовыми сложностями, с которыми ему пришлось столкнуться в уходящем году. Он заметил, что такое случается с каждым, назвав себя «в общем-то хорошим парнем».
Творческий путь Димы Билана от Юрия Айзеншписа до шоу «Голос» — в фотогалерее NEWS.ru.
Певец Дима Билан и продюсер Юрий Айзеншпис
Узаков Сергей/ТАСС
Дима Билан и Юлия Началова, 2019 год
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Музыкальный проект «Фабрика звёзд» на Первом канале, 2003 год
Maxim Burlak/Global Look Press
Российский певец Дима Билан, 2005 год
Anatoly Lomohov/Global Look Press
Игорь Буренков, PR-директор ОРТ, продюсер Яна Рудковская и певец Дима Билан, участник конкурса песни «Евровидение» от России, 2005 год
Nadezhda Lebedeva/Global Look Press
Поп-певец Дима Билан, Ксения Собчак, 2005 год
Gennadii Sergeev/Global Look Press
Дима Билан, Black Eyed Peas и Шакира на Красной площади в Москве в рамках музыкального фестиваля «Красное лето 2006»
Nadezhda Lebedeva/Global Look Press
Церемония награждения, 2006 год
Alexander Keltik/Global Look Press
Церемония вручения премии Russian MTV Movie Awards 2007 состоялась в кинотеатре «Пушкинский». Москва. Певец Дима Билан и продюсер Яна Рудковская
Anatoly Lomohov/Global Look Press
Съемки фильма «Королевство кривых зеркал». Дима Билан, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, 2007 год
Semen Likhodeev/Global Look Press
VI Ежегодная премия Муз-ТВ 2008. Певица Сабрина Гаджикаибова, менеджер скрипача Эдвина Мартонбилана Александра Титянко, продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко, певец Дима Билан и модель Елена Кулецкая
Nadezhda Lebedeva/Global Look Press
Фестиваль «Московский комсомолец» состоялся на стадионе «Лужники», 29 июня 2008 года
Anton Belitsky/Global Look Press
Неделя моды в Москве. Показ мод Ильи Шияна и Яны Рудковской. Певец Дима Билан, 2009 год
Anna Salynskaya/Global Look Press
Дима Билан посол Олимпийских игр в Сочи, 2009 год
Nadezhda Lebedeva/Global Look Press
Российские знаменитости на открытии бара «Лепс» в Москве, 2010 год
Anatoly Lomohov/Global Look Press
Празднование 45-летия певца Филиппа Киркорова в ресторане Saf is. Певцы Юлия Волкова и Дима Билан. 2012 год
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Запись телешоу «Голос», 2013 год
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Государственный Кремлевский дворец. Юбилейный концерт «Муз-ТВ. 20 лет на телевидении»
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Церемония вручения музыкальной премии Муз-ТВ 2019 года на арене «Мегаспорт»
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Москва. Певец Дима Билан во время выступления на шоу «Планета Билан» в Крокус Сити Холле, 2019 год
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российская национальная музыкальная премия «Виктория-2021», Москва. Певцы Николай Басков, Лариса Долина и Дима Билан (слева направо) в Государственном Кремлевском дворце
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
XXVI церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой граммофон
Сергей Булкин/NEWS.ru