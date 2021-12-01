Заменить Градского в «Голосе» предложили его сыном

Одной из главных тем, обсуждавшихся на похоронах Александра Градского, стал вопрос о его замене в шоу «Голос». Кто займёт место Градского в кресле наставника музыкального телепроекта, до сих пор остаётся неизвестным. По мнению поклонников музыканта, идеальным вариантом было бы предложить довести работу в шоу до конца его сыну Даниилу Градскому, передаёт журналист NEWS.ru.

Будет здорово, если Даниил заменит в «Голосе» отца. Он талантливый, и это было бы символично. Даже фамилию на кресле наставника менять не придётся, — заявила студентка, поклонница шоу «Голос» Мария Копылова.

Даниил Градский выступал на этапе слепых прослушиваний в третьем сезоне телепроекта, однако тогда ни отец, ни другие наставники не повернулись к нему. Солист группы «Учкудук» Зиёд Ишанходжаев, друживший с покойным композитором, рассказал NEWS.ru, что тогда поинтересовался у Градского, почему тот не взял Даниила в свою команду.

Я его спросил: «Саш, ты почему к сыну-то не повернулся?». Он рассмеялся: «Плохо спел!» — поделился Зиёд Ишанходжаев.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко, который был наставником на протяжении трёх сезонов шоу «Голос 60+», отказался заменить ушедшего из жизни Александра Градского в проекте Первого канала. Певец заявил NEWS.ru, что «никогда бы не занял» место Градского в кресле наставника.

Певица Пелагея призналась, что создателям шоу «Голос» будет трудно найти замену Градскому. Наставница проекта отметила, что окончательное решение о том, что делать с финальными выпусками, в которых не успел сняться композитор, руководство Первого канала пока не приняло.

Народный артист России Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление. По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.

Градского похоронили на Ваганьковском кладбище сегодня, 1 декабря. Его вдова, 37-летняя модель Марина Коташенко, покинула траурную церемонию до её окончания. Все подробности о прощании и похоронах народного артиста России можно найти в онлайн-трансляции, которую вёл NEWS.ru.