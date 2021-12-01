Вдова Градского уехала с кладбища, не дождавшись похорон мужа

37-летняя модель Марина Коташенко, овдовевшая после ухода из жизни народного артиста России Александра Градского, не стала дожидаться окончания похорон мужа. Она покинула Ваганьковское кладбище сразу после того, как бросила в могилу горсть земли. Об этом сообщает журналист NEWS.ru.

Марина Коташенко стойко держалась на протяжении всей церемонии прощания с артистом в театре «Градский холл» и отпевания на Ваганьковском кладбище. Женщину поддерживали друзья семьи — певец Александр Розенбаум, актёр Леонид Ярмольник, композитор Алексей Рыбников и другие.

Находясь под шатром, установленном возле места захоронения Градского, его вдова начала сильно нервничать и пассивно реагировала на слова поддержки. Марина Коташенко была рядом с гробом покойного супруга во время отпевания, затем вслед за батюшкой бросила в могилу горсть земли и сразу же покинула территорию Ваганьковского кладбища, не дождавшись окончания похорон.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что место захоронения Александра Градского на Ваганьковском кладбище оказалось поблизости с опасным объектом. Могила артиста расположена рядом с кирпичным забором шестиметровой высоты, на котором висит объявление об его возможном обрушении. Актёр Леонид Ярмольник счёл такое расположение могилы друга символичным. По его мнению, раз Градского «хоронят рядом со стеной, которая может разрушиться, это как бы разрушает два пространства. Он был недосягаем, человек-восторг».

Народный артист России умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне Александр Градский был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление. По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.