Дочь Градского произнесла трогательную речь возле гроба отца

Дочь народного артиста России Александра Градского Мария произнесла речь на церемонии прощания с отцом в театре «Градский холл», на сцене которого был установлен гроб с телом исполнителя. Она рассказала, что покойный артист считал многочисленных учеников своими детьми и мог принимать их у себя дома даже в семь часов утра. Мария назвала отца «человеком с очень большим сердцем и сложным характером». Слова дочери Градского растрогали всех собравшихся в зале, сообщает журналист NEWS.ru.

Он был невероятным, замечательным, со сложным характером. Наш отец был с очень большим сердцем, и если мог кому-то чем-то помочь, он это делал. Ученики могли приходить к нему домой в семь часов утра, и он всегда принимал их. Не забывайте его молодых учеников, для него это было самое важное, — отметила дочь исполнителя.

Мария назвала артистов театра «Градский холл» «лучшими вокалистами страны» и призвала сохранить детище своего отца.

Мы не знаем, что будет с театром, но приглашаем всех приходить на концерты учеников Градского. Они продолжают дело отца, — подчеркнула Мария Градская.

Она призналась, что в эти трудные дни многие коллеги и друзья поддерживают семью Градского, и поблагодарила их за это.

Нам тяжело, но будем справляться, — пообещала Мария.

Церемония прощания с народным артистом России Александром Градским проходит 1 декабря в театре «Градский холл». NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию гражданской панихиды. После её завершения Градского похоронят на Ваганьковском кладбище.

Народный артист России Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление. По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.