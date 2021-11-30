Все смотрели только на него: как Градский плакал в «Голосе» и ругался дома

Коллеги, друзья и ученики Александра Градского, который ушёл из жизни 28 ноября 2021 года, рассказали, каким он был на самом деле. Они опровергли слухи о жёстком характере наставника шоу «Голос», отметили чувство юмора композитора, его исключительный талант и преданность профессии. О настоящем Градском — взрывном, сентиментальном, требовательном и домашнем — в материале NEWS.ru.

«Так, как поёт Саша, никто не умеет петь»

Александра Градского называют пионером русского рока. Однако сам он, по словам заслуженного артиста России Игоря Саруханова, говорил, что «у нас в стране нет рок-музыки как таковой». Саруханов назвал манеру исполнения Александра Градского «сублимацией классической музыки в рок-исполнении», а самого певца — «единственным артистом, который привнёс в рок-музыку классическую школу».

Он единственный такой. Так, как поёт Саша, никто не умеет петь. Он любую песню может превратить в шедевр. Это знают все музыканты, — отметил Игорь Саруханов.

Музыкант признался, что пока не может заставить себя говорить о Градском в прошедшем времени.

Основатель и экс-участник группы «Доктор Ватсон» Виктор Грошев, который много работал с Александром Градским в сборных концертах в 1970-е и 1980-е годы, подчеркнул, что в то время Градский находился на пике своей популярности. Певец удивлён, что сегодня мало кто вспоминает о заслугах Александра Градского перед советским кинематографом. При том что песни композитора, звучавшие в кинофильмах, становились хитами.

Например, фильм «Романс о влюблённых» режиссёра Андрея Кончаловского. Это же шикарная музыка! Песни распевала молодёжь по всей стране, они стали своего рода гимном нашей юности, — поделился Виктор Грошев.

Артист подчеркнул выдающиеся вокальные данные Александра Градского, который, по его мнению, мог сделать блестящую карьеру оперного певца, но выбрал путь композитора.

Мне всегда хотелось задать Саше вопрос, почему он не стал петь в опере, ведь с таким голосом и диапазоном он мог сделать карьеру именно как классический певец. Но я постеснялся спросить об этом, — признался Виктор Грошев.

«Тонко воспринимал чужую боль»

Солист группы «Учкудук» Зиёд Ишанходжаев, друживший с покойным композитором, в беседе с NEWS.ru опроверг слухи о тяжёлом характере Александра Градского. Он подчеркнул, что в основе принципиальности и прямолинейности музыканта была требовательность к самому себе и начинающим или состоявшимся коллегам.

Благодаря проекту «Голос» на Первом канале телезрители открыли Градского с неожиданной стороны: он мог быть по-детски сентиментальным. Зиёд Ишанходжаев напомнил об одном трогательном эпизоде съёмок, когда в шоу «Голос» выступала незрячая певица. Тогда Градский, единственный из команды наставников, на этапе слепых прослушиваний повернулся к ней. Композитор объяснил, что услышал в голосе девушки «столько боли», которую его коллеги, по мнению Градского, «не заметили».

У Саши самого тогда выступили слёзы. Сентиментальность говорит о доброте. О каком же «тяжёлом характере» мы говорим, когда чистота души Градского настолько тонко восприняла чужую боль?! — заметил Зиёд Ишанходжаев.

Певец Игорь Саруханов признался, что также был шокирован этим эпизодом.

Когда Градский был в «Голосе», я, как и все, смотрел только на него. Как он слушал. Как он плакал. Как он относился к тем, к кому оборачивался. Помните историю с девушкой, к которой он повернулся, а она оказалась слепой? Он не мог говорить, потому что ком подступил к горлу. Я сейчас вспоминаю это, и у самого на глазах слёзы, — сказал исполнитель.

Градский говорил: «Я не гений, гений — Сергей Рахманинов»

Участница второго сезона «Голоса» Екатерина Кузина, которая была в команде Градского, в беседе с NEWS.ru вспомнила, что тот нередко приглашал подопечных домой в свою московскую квартиру. Собравшись в гостиной, они репетировали, беседовали о музыке и о жизни.

Собирались у Александра Борисовича дома, обсуждали наш репертуар. Было очень по-семейному, по-доброму. Если наставнику не нравилось что-то в исполнении артиста, он открыто говорил: «Это плохо, перепевай». Если нравилось — тоже говорил, — рассказала Екатерина Кузина.

Победитель того же второго сезона Сергей Волчков поделился с NEWS.ru, что Александр Градский стал для него не просто наставником, а близким человеком. Они часто встречались и беседовали не только о концертах и музыке, но и о том, как растут дети: дочь Сергея Волчкова Ксения и средний сын Александра Градского Саша (родился в 2014 году) — ровесники.

Сергей Волчков уточнил, что дружба с Градским не была панибратством.

Я отдавал себе отчёт в масштабе его личности. И часто говорил ему, что он гений. Он смеялся в ответ и возражал: «Гений — это Сергей Рахманинов». Но я считаю и Градского гением нашего времени, — заявил Сергей Волчков.

Все друзья и коллеги Градского признались, что до сих пор в шоке от смерти музыканта. Прощание с народным артистом России пройдёт завтра, 1 декабря, в театре «Градский холл». Его похоронят на Ваганьковском кладбище.