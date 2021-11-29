«Я не был сам себе скучен»: опубликовано музыкальное завещание Градского

Композитор Александр Градский по праву стал символом музыкального шоу «Голос». Один из основоположников русского рока, обладатель уникального голоса, автор музыки к кинофильмам, опере и балету, он был самым опытным и авторитетным наставником. В одном из последних личных разговоров с другом, журналистом, ведущим телеканала «Москва 24» Евгением Додолевым, состоявшемся за пару месяцев до смерти композитора, Градский с присущей ему бескомпромиссностью рассказал, что думает о зарубежных и российских исполнителях — Адель, Билли Айлиш, Земфире, и раскрыл секрет того, как не надоесть публике. Сегодня его слова звучат как музыкальное завещание.

В память о музыканте мы публикуем фрагменты беседы Градского и Додолева, запись которой есть в распоряжении NEWS.ru.

Билли Айлиш — «настоящая чувиха», Адель — талант, а Земфира «тыркается-пыркается» со своими «трещинками»

Александр Градский был уверен, что секрет неподдельной популярности музыканта заключается в трёх составляющих: достойное образование, талант и умение находить новые форматы в творчестве. Исходя из этого, композитор оценил ряд исполнителей, которых в России и мире считают иконами популярной музыки.

Александр Градский Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Эми Уайнхаус, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса как первая и единственная британская певица, выигравшая пять наград Грэмми, по мнению Градского, «несла ерунду, а потом на поймала некий тренд и до самой своей смерти была суперпопулярной и востребованной». Градский отметил, что Уайнхаус ему никогда не нравилась, так как он «не видел в её песнях никакой мелодики и не понимал, в чём смысл». Музыку, исполняемую британской певицей, он назвал переосмыслением того, что играли американские рок-группы Grateful Dead и Jefferson Airplane.

Американская певица и автор песен Билли Айлиш удостоилась своеобразного комплимента от Градского.

Билли Айлиш — настоящая чувиха, — заявил в беседе с Додолевым Градский.

При этом композитор подчеркнул, что важно разделять «накаченность», «раскрученность» исполнителя и его истинный талант.

За последнее время из новых я такой талант знаю только один — Адель. Она выходит на сцену, открывает рот — и всем конец, все умирают от восторга. Потому что это действительно потрясающе сделано, — отметил Александр Борисович.

Российскую рок-певицу и автора песен Земфиру, пик популярности которой пришёлся на нулевые годы, Градский отнёс к «однохитовым» исполнителям. Композитор считал, что у неё «довольно-таки простое музыкальное мышление» и много повторов.

Земфира вывалила в своём первом диске всё, что у неё было интересного, а дальше из-за недостатка музыкального образования начала тыркаться-пыркаться, пытаться выделить новые вещи, а их у неё нет. Она повторяется. У неё как было «я люблю твои трещинки» — так и осталось, она поёт про те же трещинки, только другими словами. Это уже как-то невесело, — вынес свой вердикт Градский.

Александр Градский alexandergradsky/facebook.com

Народный артист России рассказал, что помогало ему не надоесть публике. Композитор, в разные годы называвший себя «ремесленником», который, будучи заинтересованным гонораром, может в любой момент сесть за рояль и выдать (любивший крепкие выражения Градский употреблял более резкое, непечатное слово) музыкальное произведение, признал в одном из своих последних разговоров с Евгением Додолевым, что в тех его заявлениях был элемент бравады и артистического кокетства. Александр Градский подчеркнул, что сочинять композиции — тяжёлый труд. И если его не разнообразить, автор рискует повториться.

Основываясь на собственном опыте, композитор объяснил, как сумел остаться интересным аудитории на протяжении всей жизни. По словам Градского, «не болтаться между своих трёх нот, кроме которых у тебя больше ничего нет», ему позволило сильное музыкальное образование.

Когда мне мои песни надоедали, я уходил в Большой театр. Когда мне надоел Большой театр, я начал делать какие-то попытки, связанные с оперой. Когда опера надоела, я вернулся к бардовской полублатной тематике. Когда и она надоела, я стал делать бардовскую тематику с симфоническим оркестром, и это совсем другая музыка. В результате только за счёт своего образования я не был сам себе скучен, — объяснил Градский.

Градский был против планов Эрнста снять ремейк «В августе 44-го» и хотел судиться с НТВ

Одной из важнейших вех в карьере Градского была работа в кино. Именно после выхода на экраны фильма Андрея Кончаловского «Романс о влюблённых» (1974), к которому Градский написал музыку и исполнил мужские партии, он стал знаменит на всю страну. Режиссёр картины, узнав о смерти композитора, отметил на своей странице в Facebook, что, по его мнению, именно музыка стала главным залогом успеха ленты.

В 2001-м в российский прокат вышел фильм Михаила Пташука «В августе 44-го» производства студии «Беларусьфильм». Музыку к нему также сочинил Градский. Главная песня фильма «Маятник качнётся, сердце замирает...» в исполнении автора стала очень популярной.

Ложкой дёгтя для композитора стало то, как неудачно, на его взгляд, выкупивший права на показ ленты канал НТВ использовал его песню. Градский заподозрил канал в нарушении авторских прав и хотел подать в суд на НТВ.

Главная песня этого фильма о маятнике, которую я там пою, поставлена на титры. И когда «В августе 44-го» показывают по телевидению, от неё остаётся всего несколько фраз. Песню постоянно обрезают. Это неправильно! Я хочу подать в суд и запретить транслировать фильм в этом виде. Понимаю, что суд — это долгий процесс. Но считаю, что здесь может быть нарушение моих авторских прав. Тем более что никакой договор я как автор не подписывал, — рассказывал о своих намерениях Градский.

Композитор также резко возражал против идеи гендиректора Первого канала Константина Эрнста снять ремейк «В августе 44-го». По мнению Градского, это всё равно что в очередной раз переснимать «Войну мир» — «а играть некому, поэтому снимут кого попало, и получится ерунда».

Костя (Эрнст. — NEWS.ru) очень хочет снять ремейк в «В августе 44-го». По-моему, это мысль глупая. Собрать такой букет артистов, который там — Алексей Петренко, Евгений Миронов, Юрий Колокольников, Виктор Павлов, Влад Галкин — невозможно. Сейчас это будет в тысячу раз хуже, — считал Градский.

Он отметил, что фильм, снятый 20 лет назад, «сделан абсолютно современно и новаторски». Александр Градский выразил уверенность, что зрители с удовольствием будут смотреть «В августе 44-го» ещё несколько десятилетий — также, как это случилось с фильмами «Искусство жить в Одессе» (1989) и «Узник замка Иф» (1988), для которых он также писал песни, зажившие после выхода на экраны собственной жизнью.