Прощание и похороны Александра Градского: онлайн-трансляция

1 декабря в театре «Градский холл» близкие, коллеги и зрители прощаются с народным артистом России, наставником музыкального шоу «Голос» на Первом канале Александром Градским. Похороны композитора состоятся на Ваганьковском кладбище. NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию гражданской панихиды (начало в 10:00) и похорон исполнителя.

Александр Градский по праву стал символом музыкального шоу «Голос». Один из основоположников русского рока, обладатель уникального голоса, автор музыки к кинофильмам, опере и балету, он был самым опытным и авторитетным наставником. На съёмки последних выпусков «Голоса» Градского привозили уже на носилках.

Об экстренной госпитализации музыканта стало известно 26 ноября. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление. По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга. Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет.

За месяц до смерти народный артист России и композитор Александр Градский сыграл свадьбу с моделью и актрисой Мариной Коташенко, с которой жил гражданским браком 17 лет. Известно, что Градский выступал против официального оформления брака и утверждал, что и так обеспечивает своих близких всем необходимым. Однако после того как осенью у композитора начались проблемы со здоровьем, он всё же женился на Коташенко.

Остаётся открытым вопрос о наследстве певца. Адвокат Сергей Жорин рассказал, что имущество Градского может быть поделено между его женой и детьми. Скорее всего, считает юрист, музыкант успел оставить завещание, но даже если это не так, дети Коташенко могут претендовать на наследство Градского и без всяких бумаг. Речь идёт о сыновьях артиста — семилетнем Иване и трёхлетнем Александре, которые родились у пары в гражданском браке. Также долю в наследстве получат двое старших детей, которые появились в браке музыканта с третьей женой Ольгой Фартышевой. Сами же бывшие жёны наследницами в этом случае являться не будут.

Также не ясно, кто заменит Градского в проекте «Голос». Накануне народный артист РСФСР Лев Лещенко, который на протяжении трёх сезонов был наставником в шоу «Голос 60+», отказался занять место покойного композитора в красном кресле. Певица Пелагея призналась, что создателям шоу «Голос» будет трудно найти замену Градскому. Наставница проекта отметила, что окончательное решение о том, что делать с финальными выпусками, в которых не успел сняться исполнитель, руководство Первого канала пока не приняло.