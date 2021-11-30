Друзья рассказали подробности свадьбы Градского с молодой женой

Друзья Александра Градского рассказали подробности его бракосочетания с молодой актрисой Мариной Коташенко. По словам близких к музыканту людей, на свадьбе настояла сама избранница певца, сообщает «МК».

Градский жил с невестой 17 лет в гражданском браке, у пары есть двое сыновей. Марина Коташенко моложе мэтра на 33 года. Градский, по словам друзей, был против женитьбы и интересовался у избранницы, куда она так торопится. Тем не менее, актриса добилась официальной церемонии, однако, никакой классической свадьбы с гостями и застольем не было.

Нынешняя вдова Александра Градского родом из Киева. В Москву она переехала из Киева сразу после школы и начала карьеру модели. Затем Коташенко окончила ВГИК и стала актрисой. Познакомились музыкант и актриса довольно тривиально: Градский шёл по улице, увидел девушку и оставил ей свой телефон. С этого начался их роман.

Всего на счету Градского четыре брака. У него есть двое детей от предыдущего брака с Ольгой Фартышевой. Однако, несмотря на такую большую семью, умирал маэстро, по словам близко его знавшего журналиста Андрея Караулова, в полном одиночестве.

Он никому не был нужен. Сашин телефон звонил, и ордена ему давали, но умирать он уехал в полном беспамятстве и сжимал руку своей подруги — просто поклонницы, которая оказалась рядом в тот момент, когда за ним приехали врачи. Ему нужна была чья-то рука. Всё это страшно... Это один из самых страшных уходов, какие были на моих глазах. У нас после 70 люди умирают в основном тяжело, не как Гёте — окруженные родственниками, славой, — поделился в эфире своего YouTube-канала Караулов.

Ранее Леонид Агутин рассказал, как чувствовал себя Александр Градский незадолго до своей смерти. На съёмках последнего эпизода шоу «Голос» музыкант уже не мог передвигаться, но планировал в ближайшее время начать лечиться и разрабатывать ноги.