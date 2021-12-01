«Возможно обрушение»: могила Градского оказалась рядом с опасным забором

Место захоронения народного артиста России Александра Градского на Ваганьковском кладбище оказалось поблизости с опасным объектом. Могила артиста расположена рядом с кирпичным забором шестиметровой высоты, на котором висит объявление об его возможном обрушении, сообщает журналист NEWS.ru.

Неужели администрация кладбища не смогла найти более достойного места для захоронения Градского? Он достоин такого же почётного места на Ваганьковском кладбище, как Владимир Высоцкий, Влад Листьев, — заявила поклонница артиста.

Проводить Александра Градского в последний путь собрались десятки почитателей его таланта, коллеги и близкие. Опасное соседство могилы Градского с забором вызвало недоумение у многих. Однако, по словам сотрудников Ваганьковского кладбища, предупреждение о возможном обрушении забора «повесили на всякий случай, никаких ЧП пока не было».

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию церемонии прощания и похорон Александра Градского.

Народный артист России умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление. По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.