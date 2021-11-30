Лещенко отказался заменить Градского в шоу «Голос»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко отказался заменить ушедшего из жизни Александра Градского в музыкальном шоу «Голос» на Первом канале. Певец заявил, что «никогда бы не занял» место Градского в кресле наставника. Об этом Лещенко рассказал в беседе с NEWS.ru.

Мне не предлагали заменить Александра Градского. А если бы предложили, я никогда бы не занял его место, — заявил исполнитель.

Лев Лещенко, который на протяжении трёх сезонов был наставником в телепроекте «Голос 60+», добавил, что считает нелепой саму мысль о том, что кто-то может заменить Александра Градского в «Голосе».

Ранее певица Пелагея призналась, что создателям шоу «Голос» будет трудно найти замену Градскому. Наставница проекта отметила, что окончательное решение о том, что делать с финальными выпусками, в которых не успел сняться композитор, руководство Первого канала пока не приняло.

Народный артист России Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление. По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.

В театре «Градский холл» сообщили, что прощание с артистом состоится 1 декабря в 11:00. Его похоронят на Ваганьковском кладбище.