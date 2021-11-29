Пелагея ответила на слухи о замене Градского на «Голосе»

Певица Пелагея ответила на слухи о замене Александра Градского на шоу «Голос» или о прекращении выпусков. Вместе с Леонидом Агутиным и Димой Биланом артистка также является наставницей проекта, все вмести они прибили в студию программы «Пусть говорят», чтобы почтить память композитора.

Не нам решать, как сложатся обстоятельства в плане проекта, но мне кажется, это тот случай, когда незаменимые люди есть. И это он, — сказала Пелагея.

С Градским артисты работали буквально за несколько дней до его ухода, готовились к съёмкам поединков и финальных выпусков. Поэтому первый канала покажет две отснятые программы с участием музыканта. Что делать с финальными выпусками, руководство Первого канала пока не решило.

Говорить о таких вещах пока рановато. Замены Александру Борисовичу нет. Это надо понять, надо признать всем, даже не думать. Никто его не заменит. Как мы будем дальше доводить проект до финала... Мы всё внимательнейшим образом обдумаем, найдём какое-то решение. Думаю, что оно будет очень правильным и будет воспринято как единственное возможное. Это будет так сделано. Кадры пятницы были сняты в начале ноября. У нас сняты ещё две программы, которые мы снимали полторы-две недели тому назад. Их не было в эфире, — поделился планами один из руководителей телеканала Юрий Аксюта.

Ранее сообщалось, что за месяц до смерти народный артист России и композитор Александр Градский сыграл свадьбу с моделью и актрисой Мариной Коташенко, с которой жил гражданским браком 17 лет. Известно, что Градский выступал против официального оформления брака и утверждал, что и так обеспечивает своих близких всем необходимым.