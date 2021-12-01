Сын Градского заявил, что у его семьи могут отобрать театр певца

Сын музыканта Александра Градского Даниил в ходе церемонии прощания намекнул, что у семьи могут забрать театр «Градский холл». Он пояснил, что Градский вкладывал в развитие театра огромные деньги и «каждый микрофон купил лично», однако формально здание принадлежит городу, сообщает журналист NEWS.ru.

Мы не знаем, что будет дальше, по всей видимости, уже принято какое-то решение. Не знаем, сможем ли мы сохранить дух этого места и эту потрясающую труппу, — заявил сын артиста.

Ранее дочь певца Мария назвала артистов театра «Градский холл» «лучшими вокалистами страны» и призвала сохранить детище своего отца. По её словам, артисты театра были для Градского такими же детьми, как и родные дети.

Народный артист России Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление. По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга. Церемония прощания с певцом прошла в театре «Градский холл», он был похоронен на Ваганьковском кладбище.