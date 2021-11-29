Выяснилось, зачем Градский из последних сил ездил на съёмки «Голоса»

Солист группы «Учкудук» Зиёд Ишанходжаев, который был дружен с Александром Градским более 40 лет, в беседе с NEWS.ru объяснил, зачем народный артист России, мучаясь от последствий перенесённого коронавируса, из последних сил продолжал ездить на съёмки проекта «Голос». По мнению друга Градского, дело было не в финансовых обязательствах наставника шоу перед Первым каналом, а в его профессиональной ответственности и высокой требовательности к себе.

Градский никому ничего не был должен, все разговоры про неустойку, которую он якобы должен был бы заплатить в случае неявки на съёмки, — ерунда. У него всё было — материальное положение, положение в обществе, творческие заслуги, — отметил Зиёд Ишанходжаев.

Роковую роль, по мнению друга Градского, сыграли личная порядочность и ответственность музыканта.

Он слово дал, что отработает в проекте, — и слово держал. Мы, артисты, выросшие в СССР, считаем, что если зритель хочет видеть исполнителя — значит, тот должен быть, в каком бы состоянии ни находился. Мы — советские артисты — так жили и живём, — добавил солист группы «Учкудук».

Ишанходжаев признался, что знал о серьёзных проблемах Градского со здоровьем и призывал его обратиться к врачам, отложив работу.

Он отмахивался: «Успею к врачам». У него не то чтобы не хватило силы воли взяться за себя — просто на это нужно время. А он слишком занят был, — рассказал друг покойного наставника «Голоса».

Ишанходжаев с ностальгией вспомнил, как в 1970-е и 1980-е выступал в сборных концертах вместе с Александром Градским, Людмилой Зыкиной и Иосифом Кобзоном. По его словам, тогда «артисты были, как одна семья. Никакой конкуренции, зависти — все были заняты общим делом, творчеством». Зиёд признался, что на следующую ночь после смерти Градского ему приснился Кобзон.

Я ему во сне сообщил, что Градский умер. Иосиф Давыдович в моём сне ужасно расстроился, сказал: «Вот опять лучшие уходят». Действительно, лучшие. Очень жаль. Градский незаменим, — резюмировал коллега и друг артиста.

Ранее сообщалось о том, что на запись последних выпусков шоу «Голос» с участием Александра Градского наставника приносили уже на носилках. Однако ложиться в больницу артист не торопился.

Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.

По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.

Ранее пульмонолог Сергей Пурясев также связал смерть Градского с перенесённой коронавирусной инфекцией. По его словам, певец в последних эфирах «Голоса» выглядел не совсем здоровым.