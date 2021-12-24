Полиция возбудила дело из-за статьи о Гном Гномыче

Полиция возбудила уголовное дело о клевете из-за статьи об Александре Плющенко, сыне двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликованной изданием StarHit. В публикации говорилось о том, что ребёнок якобы страдает синдромом Аспергера. Как сообщает Telegram-канал Mash, виновникам грозит до 2 млн рублей штрафа или до двух лет колонии.

Отмечается , что в издании была опубликована информация о том, что сын Плющенко страдает синдромом Аспергера — общим нарушением психического развития, характеризующимся серьёзными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий.

Позднее стало известно, что из-за публикации Плющенко-младший якобы получил психическую травму и перестал заниматься фигурным катанием. В связи с этим родители молодого спортсмена приняли решение обратиться в правоохранительные органы.

Ранее продюсер и жена Евгения Плющенко Яна Рудковская осудила заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяну Тарасову за заявления в адрес её сына Александра. По её словам, в настоящий момент давать оценку потенциалу её ребёнка неэтично, а многие наставники не разделяют мнения прославленного специалиста.