Полиция возбудила дело из-за статьи о Гном Гномыче

Полиция возбудила дело из-за статьи о Гном ГномычеПолиция возбудила дело в отношении StarHit из-за статьи о Гном Гномыче
Полиция возбудила уголовное дело о клевете из-за статьи об Александре Плющенко, сыне двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликованной изданием StarHit. В публикации говорилось о том, что ребёнок якобы страдает синдромом Аспергера. Как сообщает Telegram-канал Mash, виновникам грозит до 2 млн рублей штрафа или до двух лет колонии.
Позднее стало известно, что из-за публикации Плющенко-младший якобы получил психическую травму и перестал заниматься фигурным катанием. В связи с этим родители молодого спортсмена приняли решение обратиться в правоохранительные органы.
Ранее продюсер и жена Евгения Плющенко Яна Рудковская осудила заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяну Тарасову за заявления в адрес её сына Александра. По её словам, в настоящий момент давать оценку потенциалу её ребёнка неэтично, а многие наставники не разделяют мнения прославленного специалиста.