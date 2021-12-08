Рудковская: неэтично давать оценку будущей карьере нашего 8-летнего сына

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала сообщение в Instagram, в котором осудила заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяну Тарасову за заявления в адрес её сына Александра. По её словам, в настоящий момент давать оценку потенциалу её ребёнка неэтично, а многие наставники не разделяют мнения прославленного специалиста.

Я понимаю, что сейчас всем нужны рейтинги, но давать оценку будущей спортивной карьере нашего 8-летнего сына в эфире передачи как минимум, считаю, неэтично. Выйдет он на юниорские старты — говорите что хотите! Понимаю, что раньше в советских спортивных школах можно было так унижать детей, но сейчас другое время! — написала Рудковская.

Известный продюсер подчеркнула, что многие «не менее уважаемые тренеры со всего мира» не согласились с точкой зрения Тарасовой относительно оценки потенциала её сына Александра.

Тарасова в интервью для программы «Секрет на миллион» на НТВ в очередной раз усомнилась в тренерских способностях Евгения Плющенко, а также негативно высказалась в отношении спортивных перспектив его сына. Впоследствии Рудковская ответила на обвинения Тарасовой.

Ранее Тарасова заявила, что не собирается отвечать на слова продюсера Яны Рудковской, адресованные ей. Тарасова считает, что Рудковская находится не в том статусе, чтобы она реагировала на неё.