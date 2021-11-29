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Критик осудил решение Димы Билана выступать на концерте нетрезвым

Критик Рудченко заявил, что Билан поступил непрофессионально на концерте в Казахстане
15:27, 29 ноября 2021
Критик осудил решение Димы Билана выступать на концерте нетрезвым Дима Билан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Дима Билан мог бы отменить выступление, вернуть гонорар и публично извиниться, это было бы более профессионально, считает музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, появляться на сцене в нетрезвом виде недопустимо для артиста, так как он является лидером мнений, передаёт «Москва 24».

Дима Билан мог как поступить: если уж он сорвался, так будь добр верни этот полученный гонорар и просто не выходи на сцену. Тогда это было бы нормальное поведение — именно как профессионала. Слетел с катушек, так разберись с заказчиком, верни ему оплаченный гонорар, извинись публично. Это было бы правильное решение, — пояснил Рудченко.

По его словам, Билана можно понять как человека: критик предположил, что музыкант мог «сорваться» из-за большого количества работы или личных проблем. Однако, подчеркнул Рудченко, появляться на сцене в нетрезвом виде недопустимо для артиста, потому что «на него равняются люди».

Всё-таки публичная личность является лицом и лидером мнений. На него смотрят, на него равняются, — пояснил он.

Ранее Дима Билан извинился за своё выступление в Казахстане в нетрезвом виде. Он уточнил, что год для него выдался тяжёлым в экономическом плане.

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