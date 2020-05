Автор «Невозможное возможно» рассказал о капризах Билана

https://static.news.ru/photo/9f801226-9f26-11ea-82c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: bilanofficial/instagram.com

Российский композитор и продюсер Александр Лунёв рассказал, как исполнитель Дима Билан не хотел работать над песней «Я умираю от любви», которую автор написал для него.

Лунёв рассказал, как пришёл в гости к продюсеру Юрию Айзеншпису и в присутствии Билана поставил демоверсии своих песен. Во время прослушивания треков автор обратил внимание на неодобрительную реакцию певца.

Юрий Шмильевич сморит на Диму — Дима показывает «нет, не моё». Жесть была: не нравится, чего-то не понимаю либо не подходит, — рассказал Лунёв.

По его словам, он решил показывать демоверсии песен без текста и включил композицию «Я умираю от любви», под которую сам напел мелодию. После того как Билан в очередной раз негативно отреагировал на услышанное, Лунёв решил наедине поговорить с Айзеншписом и настоял на том, чтобы тот всё-таки взял этот трек в работу. В итоге продюсер Билана остался доволен песней, а Лунёв продолжил сотрудничество с певцом и после смерти Айзеншписа.

В итоге уже во время работы с Яной Рудковской Билан записал свои хиты «Невозможное возможно» и Never Let You Go, с которой занял второе место на Евровидении в 2006 году.

