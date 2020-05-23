Дима Билан показал знаменитого соседа

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Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная прокомментировала слухи о романе с певцом Прохором Шаляпиным. По её словам, отношений между ними никогда не было.

Актриса добавила, что ударила бы музыканта по лицу при встрече за сплетни. Она отметила, что сейчас живёт одна, любит страну, а не исполнителя. Он (Прохор Шаляпин. — NEWS.ru) вообще сумасшедший,...