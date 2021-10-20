Билан сорвал голос и спел «с листа» невыученную песню

Певец Дима Билан на концерте в Тюмени сорвал голос. Под конец выступления ему даже пришлось спеть песню «с листа» по бумажке, так как он не успел её выучить. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

По словам Билана, у него бронхит, однако он выложился по полной. Певец отметил, что он пел, танцевал, общался с публикой и фотографировался с поклонницами, которые завалили его цветами.

Так сел голос, что просто невозможно. Реально голос сорвал, буду что-то делать. Вот такая профессия, как пойти и объяснить людям, что у тебя нет голоса? — сказал Билан.

Ранее Билан после своего юбилейного вечера на музыкальном конкурсе «Новая волна», прошедшем в минувшую пятницу, пофлиртовал с коллегой по шоу «Голос» певицей Пелагеей и поцеловал ведущую Ольгу Бузову.

На вечеринке после основной программы «Новой волны» Бузова и Билан слились в страстном поцелуе на сцене под песню Юрия Шатунова, предварительно станцевав вместе под «Крошку мою» группы «Руки вверх». Кроме Бузовой под романтический прицел Билана попала и его коллега по «Голосу» — певица Пелагея. Дима буквально посвятил подруге трек «Я просто люблю тебя», заглядывая исполнительнице прямо в глаза во время своего выступления.