«Иногда человек напивается»: Билан о выступлении пьяным в Казахстане

Популярный певец Дима Билан опубликовал на своей странице в Instagram извинения за то, что выступил в Казахстане в нетрезвом виде. Подвыпивший исполнитель отметил, что год выдался тяжёлым в экономическом плане.

Вы знаете, так бывает, иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда. Я вообще, если честно, хороший парень, неплохой! Я болел два раза, с бронхитом катался и со сломанной ногой давал концерты — поделился Билан.

Певец продолжил себя оправдывать и добавил, что ненавидит людей, которые «пьяные выходят в эфир». Он рассказал, что у него нестабильное состояние. «Меня колбасит», — объяснил Билан.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова записала видео, где рассказала о своём состоянии после госпитализации. По словам звезды, из-за травмы руки ей сложно писать, а также проводить постоянные процедуры. Она добавила, что восстановление будет долгим, в настоящее время начато комплексное лечение. Известно, что проблемы со здоровьем у исполнительницы начались ещё в октябре, когда накануне концерта у неё пропал голос.