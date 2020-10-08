«О любви, которой больше нет»: Бузова выпустила новую песню

https://static.news.ru/photo/454f51d4-0a08-11eb-868a-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У Ольги Бузовой появился новый трек — «Ненормальный вайб». Песня вышла 9 сентября. Композицию девушка посвятила достойному выходу из отношений.

buzova86/instagram.com

В каждых отношениях бывают сложности, и кто-то проходит их достойно, а кто-то лишь всё усугубляет. Эта песня о том, как нужно достойно уходить из отношений и уметь ставить точку, — написала Бузова в Instagram.

Кроме того, певица посоветовала не оставаться вместе, если «вам плохо».

Также Бузова подчеркнула, что песня о любви, которой больше нет. Но исполнительница обнадёжила подписчиков, что новое чувство «придёт совсем скоро», ведь она об этом знает.

Не первый месяц ходят слухи о расставании Бузовой со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Однако в начале октября исполнитель опроверг эти слухи, писал NEWS.ru.