Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 14:18

Названа дата возвращения Джейсона Деруло в Москву

Джейсон Деруло выступит в Москве в июне на «ЦСКА Арене»

Джейсон Деруло Джейсон Деруло Фото: Agf/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американский певец Джейсон Деруло даст концерт в Москве на «ЦСКА Арене» 14 июня 2026 года, сообщили в пресс-службе агентства Force Events. Выступление станет единственным в столице и пройдет в рамках европейского тура артиста The Last Dance World Tour, передает ТАСС.

14 июня 2026 года Джейсон Деруло даст единственный концерт в Москве на «ЦСКА Арене»: нас ждет большое шоу и все суперхиты, которые сделали его одним из самых прослушиваемых артистов планеты, — говорится в сообщении.

В прошлый визит в сентябре 2025 года артист выступал в Москве с танцевальным шоу, представил новую песню Who Hurt You и выходил на сцену с дуэтом Les Twins из Франции. Тогда же он заявил, что чувствует себя в Москве как дома, и пообещал вернуться.

Ранее культовая группа BTS объявила о новом мировом турне, которое стартует в апреле 2026 года после четырехлетнего перерыва. Гастроли охватят Азию, Америку, Австралию и Европу и включат более 70 концертов. Предварительная продажа билетов для членов фан-клуба начнется 22 января, общая — 24 января.

музыканты
Москва
концерты
выступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мелкие дожди и потепление до +5? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
МВФ пересмотрел прогнозы по росту российской экономики на 2026‑2027 годы
Капитан «Адмирала» забил гол в свои ворота
Названы топ-7 пророчеств Ванги и Нострадамуса, которые уже начали сбываться
В России выпустят монету в честь 200-летия Салтыкова-Щедрина
Экс-нардеп раскрыл идеальный исход по территориальному вопросу Гренландии
Еврокомиссия призвала США к сдержанности в ответ на угрозы Трампа
Страшное ДТП с автобусом произошло в Ленобласти
Дмитриев высмеял жесткие заявления Минфина ФРГ по вопросу Гренландии
В Подмосковье молодого человека зарезали на автобусной остановке
Глава ФИФА призвал наказать сборную Сенегала за выходку во время матча
Глюкоза потребовала деньги с музыкального лейбла Illuminati
Названы лучшие виды физической активности для омоложения мозга
Macan окунулся в прорубь вместе с сослуживцами и попал на видео
Колумбийские наемники ВСУ взбунтовались в первый же день на фронте
В Пекине отвергли тезис о «китайской угрозе» Гренландии
Волочкова рассказала о собственной танцевальной школе для детей
Нидерландам вновь понадобился российский кобальт впервые с 2024 года
Вскрыли замки за 15 тысяч: Лурье вселилась в купленную у Долиной квартиру
Фанатка Цоя умерла у могилы рок-звезды: подробности происшествия
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.