Названа дата возвращения Джейсона Деруло в Москву Джейсон Деруло выступит в Москве в июне на «ЦСКА Арене»

Американский певец Джейсон Деруло даст концерт в Москве на «ЦСКА Арене» 14 июня 2026 года, сообщили в пресс-службе агентства Force Events. Выступление станет единственным в столице и пройдет в рамках европейского тура артиста The Last Dance World Tour, передает ТАСС.

14 июня 2026 года Джейсон Деруло даст единственный концерт в Москве на «ЦСКА Арене»: нас ждет большое шоу и все суперхиты, которые сделали его одним из самых прослушиваемых артистов планеты, — говорится в сообщении.

В прошлый визит в сентябре 2025 года артист выступал в Москве с танцевальным шоу, представил новую песню Who Hurt You и выходил на сцену с дуэтом Les Twins из Франции. Тогда же он заявил, что чувствует себя в Москве как дома, и пообещал вернуться.

