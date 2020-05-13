На YouTube пройдёт трёхдневный стрим концерта Принса

Правообладатели интеллектуальной собственности американского музыканта Принса объявили о трансляции его концерта Prince and the Revolution: Live.
Стрим начнётся на видеохостинге YouTube в 03:00 мск 14 мая и продлится трое суток,
Шоу Prince and the Revolution: Live состоялось 30 марта 1985 года на стадионе Carrier Dome в городе Сиракьюс американского штата Нью-Йорк.
Как писал NEWS.ru, британская группа Pink Floyd запустила стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
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