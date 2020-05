На YouTube пройдёт трёхдневный стрим концерта Принса

Фото: Maria Laura Antonelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская группа The Prodigy работает над новым альбомом, который будет посвящён памяти фронтмена Кита Флинта, покончившего с собой год назад. Его не стало 4 марта 2019 года.

Бывший участник коллектива Лирой Торнхилл заявил в подкасте The Morning After, что лидер The Prodigy Лиам Хаулетт хочет закончить начатый незадолго до смерти Флинта альбом. Торнхилл добавил, что постоянно находится...