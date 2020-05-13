На YouTube пройдёт трёхдневный стрим концерта Принса

https://static.news.ru/photo/cfa631e8-9520-11ea-8620-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Laura Antonelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правообладатели интеллектуальной собственности американского музыканта Принса объявили о трансляции его концерта Prince and the Revolution: Live.

Стрим начнётся на видеохостинге YouTube в 03:00 мск 14 мая и продлится трое суток, сообщает The Rolling Stone. Пользователи смогут делать взносы во время просмотра. Собранные средства пойдут на помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Шоу Prince and the Revolution: Live состоялось 30 марта 1985 года на стадионе Carrier Dome в городе Сиракьюс американского штата Нью-Йорк.

Как писал NEWS.ru, британская группа Pink Floyd запустила стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.