Pink Floyd начали показывать старые концерты для просмотра в изоляции

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Российский исполнитель Борис Гребенщиков записал песню, в которой рассказал о том, почему лучше не выходить за дверь. Он посвятил её периоду изоляции в связи с пандемией коронавируса.

Гребенщиков запустил песенный цикл «Подношения интересному времени» для людей, которым сейчас приходится сидеть взаперти. Композиции он публикует на своём YouTube-канале. Здравствуй, новый день. Такого ещё не было прежде. Если ты...