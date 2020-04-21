Музыка

Pink Floyd начали показывать старые концерты для просмотра в изоляции

14:28, 21 апреля 2020
Фото: Fabrizio Di Bitonto/Global Look Press

Британская группа Pink Floyd запустила стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Выступления выходят по пятницам в 20:00 мск. Первое представление появилось 17 апреля, сообщается в Facebook коллектива.

Шоу Pulse, которое состоялось в 1994 году в британском Альберт-холле, завершило масштабный тур музыкантов Division Bell, отмечаетDen Of Geek.

Следующее представление покажут 24 апреля. В 1972 году артисты выступили прямо на руинах древнего амфитеатра в Помпеях.

Как писал NEWS.ru, британская группа Radiohead запустит стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей в изоляции из-за пандемии коронавируса.

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