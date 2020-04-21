Pink Floyd начали показывать старые концерты для просмотра в изоляции

Британская группа Pink Floyd запустила стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Выступления выходят по пятницам в 20:00 мск. Первое представление появилось 17 апреля,
Шоу Pulse, которое состоялось в 1994 году в британском Альберт-холле, завершило масштабный тур музыкантов Division Bell,
Следующее представление покажут 24 апреля. В 1972 году артисты выступили прямо на руинах древнего амфитеатра в Помпеях.
Как писал NEWS.ru, британская группа Radiohead запустит стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей в изоляции из-за пандемии коронавируса.
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