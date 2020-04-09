Radiohead начнут показывать старые концерты для просмотра на карантине

https://static.news.ru/photo/2a9f1f1c-7a44-11ea-aea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Британская группа Radiohead запустит стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Музыканты сообщили в Instagram, что трансляции будут осуществляться на их YouTube-канале. Первое представление покажут 9 апреля в 00:00 мск.

Мы будем выпускать один концерт в неделю, и если вся эта ситуация не уляжется, у нас просто закончится запас шоу, — отмечают артисты.

Первым выступлением в серии трансляций станет представление в Дублине в октябре 2000 года, когда был в туре в поддержку альбома Kid A.

Как писал NEWS.ru, американская группа Metallica запустила стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии COVID-19.