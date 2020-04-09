Radiohead начнут показывать старые концерты для просмотра на карантине

Британская группа Radiohead запустит стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Музыканты сообщили в Instagram, что трансляции будут осуществляться на их YouTube-канале. Первое представление покажут 9 апреля в 00:00 мск.
Мы будем выпускать один концерт в неделю, и если вся эта ситуация не уляжется, у нас просто закончится запас шоу, — отмечают артисты.
Первым выступлением в серии трансляций станет представление в Дублине в октябре 2000 года, когда был в туре в поддержку альбома Kid A.
Как писал NEWS.ru, американская группа Metallica запустила стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии COVID-19.
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