Музыка

Radiohead начнут показывать старые концерты для просмотра на карантине

12:22, 09 апреля 2020
Фото: imago stock&people/Global Look Press

Британская группа Radiohead запустит стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Музыканты сообщили в Instagram, что трансляции будут осуществляться на их YouTube-канале. Первое представление покажут 9 апреля в 00:00 мск.

Мы будем выпускать один концерт в неделю, и если вся эта ситуация не уляжется, у нас просто закончится запас шоу, — отмечают артисты.

Первым выступлением в серии трансляций станет представление в Дублине в октябре 2000 года, когда был в туре в поддержку альбома Kid A.

Как писал NEWS.ru, американская группа Metallica запустила стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии COVID-19.

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