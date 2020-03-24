Американская группа Metallica запустила стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Первой записью, опубликованной на YouTube-канале коллектива,
Мы выполняем обязательства и сидим по домам, но нам очень не хватает концертов, поэтому как насчёт того, чтобы окунуться в наши любимые шоу прошлых лет на социально приемлемой дистанции? — говорится в заявлении артистов.
Как писал NEWS.ru, учёные открыли новый вид ракообразных и назвали в честь американской группы Metallica. Глубоководное животное обитает в Тихом океане.
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