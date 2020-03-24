https://static.news.ru/photo/57786e16-6dca-11ea-ad10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steven Leija/Southcreek Global/Global Look Press

Американская группа Metallica запустила стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Первой записью, опубликованной на YouTube-канале коллектива, стало выступление в ирландском замке Слейн в 2019 году. Следующие стримы музыканты будут выкладывать каждый понедельник, сообщает Spin.

Мы выполняем обязательства и сидим по домам, но нам очень не хватает концертов, поэтому как насчёт того, чтобы окунуться в наши любимые шоу прошлых лет на социально приемлемой дистанции? — говорится в заявлении артистов.

Как писал NEWS.ru, учёные открыли новый вид ракообразных и назвали в честь американской группы Metallica. Глубоководное животное обитает в Тихом океане.