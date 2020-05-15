На дне Симферопольского водохранилища пройдёт концерт классической музыки

https://static.news.ru/photo/6d9f7604-9696-11ea-bf21-fa163e074e61_660.jpg Симферопольское водохранилище Фото: Макс Ветров/РИА Новости

На дне почти пустого Симферопольского водохранилища Крымская государственная филармония проведёт концерт. Ансамбль исполнит произведения классиков.

Артисты разместятся у самой низкой обмелевшей части объекта, поэтому представление пройдёт как в амфитеатре, сообщает РИА Новости. В оркестр войдёт 20 человек, которые сыграют перед публикой.

Это идея ко мне пришла случайно. Увидел это место — обмелевшее водохранилище, его ощутил и сразу подумал: такая прекрасная площадка, с ландшафтом и видами, всё рядом — в Симферополе. Мы можем выстроить зрительные места с дистанцией, — сказал художественный руководитель и главный дирижёр филармонии Денис Карлов.

Проект получил название «На дне моря». О дате проведения мероприятия станет известно позже.

Как писал NEWS.ru, оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнил Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире. Концерт прошёл в рамках проекта «Музыка мира».