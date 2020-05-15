На дне Симферопольского водохранилища пройдёт концерт классической музыки

На дне почти пустого Симферопольского водохранилища Крымская государственная филармония проведёт концерт. Ансамбль исполнит произведения классиков.
Артисты разместятся у самой низкой обмелевшей части объекта, поэтому представление пройдёт как в амфитеатре,
Это идея ко мне пришла случайно. Увидел это место — обмелевшее водохранилище, его ощутил и сразу подумал: такая прекрасная площадка, с ландшафтом и видами, всё рядом — в Симферополе. Мы можем выстроить зрительные места с дистанцией, — сказал художественный руководитель и главный дирижёр филармонии Денис Карлов.
Проект получил название «На дне моря». О дате проведения мероприятия станет известно позже.
Как писал NEWS.ru, оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнил Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире. Концерт прошёл в рамках проекта «Музыка мира».
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