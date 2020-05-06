Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича

Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире. Концерт пройдёт в рамках проекта «Музыка мира».
Виртуальный ансамбль объединит 108 музыкантов из 15 стран,
Мероприятие, приуроченное к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, начнётся 8 мая в 15:00 мск. Трансляция будет вестись на главной странице портала «Рамблер» и на сайте «Открытого моря».
Как писал NEWS.ru, коллектив из 914 музыкантов исполнит произведение Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы» дистанционно. Управлять оркестром будет народный артист СССР Юрий Башмет.
Добавьте наши новости в избранные источники