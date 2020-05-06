Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича

https://static.news.ru/photo/b2bc0390-8fb3-11ea-999f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире. Концерт пройдёт в рамках проекта «Музыка мира».

Виртуальный ансамбль объединит 108 музыкантов из 15 стран, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на организаторов. Руководителем выступит эстонец Кристиан Ярви.

Мероприятие, приуроченное к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, начнётся 8 мая в 15:00 мск. Трансляция будет вестись на главной странице портала «Рамблер» и на сайте «Открытого моря».

Как писал NEWS.ru, коллектив из 914 музыкантов исполнит произведение Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы» дистанционно. Управлять оркестром будет народный артист СССР Юрий Башмет.