Культовый электронный дуэт Daft Punk объявил о распаде

https://static.news.ru/photo/60965c4a-7523-11eb-8b7d-96000091f725_660.jpg Фото: a75/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk сообщил о своём распаде после 28 лет совместного творчества. О причинах распада не сообщается. Группа была создана в 1993 году Томой Бангальтером и Ги-Мануэлем де Омем Кристо. Музыкантам удалось создать собственное звучание с элементами диско, синти-попа, хауса, электро и диско.

Артистов отличала особая философская позиция — отказ жизни напоказ. В 1999 году они носили маски, а в 2000-м надели шлемы и стали роботами. Музыканты ездили на метро, почти все свои деньги тратя на творчество, сообщает Pitchfork.

Ранее Би-би-си составила рейтинг самых популярных музыкальных композиций за прошедшие десять лет. Медиакорпорация уточнила, что список составлен с учётом того, как часто та или иная песня звучала на британском радио и телевидении. Лидером чарта стал трек Happy Фарелла Уильямса, который был написан в качестве саундтрека для мультфильма «Гадкий я 2» и стал восьмой по популярности песней в британских хит-парадах, сообщал NEWS.ru.

Второе место заняла композиция певицы Адель Rolling In The Deep, ставшая заглавным синглом в её втором альбоме. На третьем месте песня Moves Like Jagger группы Maroon 5, которую группа исполнила с Кристиной Агилерой. В список также вошла песня Get Lucky от Daft Punk, Фарелла Уилямса и Нила Роджерса.