Названа самая главная песня десятилетия

https://static.news.ru/photo/9d96c9ea-7db7-11ea-b39c-fa163e074e61_660.jpg Фаррелл Уильямс Фото: instagram.com/pharrell

«Би-би-си» составила рейтинг самых популярных музыкальных композиций за прошедшие десять лет. Медиа-корпорация уточнила, что список составлен с учётом того, как часто та или иная песня звучала на британском радио и телевидении.

Лидером чарта стал трек «Happy» Фарелла Уильямса, который был написан в качестве саундтрека для мультфильма «Гадкий я — 2» и стал восьмой по популярности песней в британских хит-парадах.

Второе место заняла работа певицы Адель Rolling In The Deep, ставшая заглавным синглом на её втором альбоме. И благодаря ей Адель получила три премии «Грэмми».

На третьем месте расположилась композиция Moves Like Jagger группы Maroon 5, которую группа исполнила с Кристиной Агилерой. При этом через девять лет упомянутый в названии трека легендарный лидер Rolling Stones Мик Джаггер станцевал под этот хит.

В десятке также оказались:

Get Lucky от Daft Punk, Фарелла Уилямса и Нила Роджерса,

Can't Stop The Feeling! Джастина Тимберлейка,

I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas,

Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса,

Counting Stars коллектива One Republic,

Forget You Си Ло Грина и Sex On Fire группы Kings Of Leon.

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