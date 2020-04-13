Названа самая главная песня десятилетия

«Би-би-си» составила рейтинг самых популярных музыкальных композиций за прошедшие десять лет. Медиа-корпорация уточнила, что список составлен с учётом того, как часто та или иная песня звучала на британском радио и телевидении.
Лидером чарта стал трек «Happy» Фарелла Уильямса, который был написан в качестве саундтрека для мультфильма «Гадкий я — 2» и стал восьмой по популярности песней в британских хит-парадах.
Второе место заняла работа певицы Адель Rolling In The Deep, ставшая заглавным синглом на её втором альбоме. И благодаря ей Адель получила три премии «Грэмми».
На третьем месте расположилась композиция Moves Like Jagger группы Maroon 5, которую группа исполнила с Кристиной Агилерой. При этом через девять лет упомянутый в названии трека легендарный лидер Rolling Stones Мик Джаггер станцевал под этот хит.
В десятке также оказались:
- Get Lucky от Daft Punk, Фарелла Уилямса и Нила Роджерса,
- Can't Stop The Feeling! Джастина Тимберлейка,
- I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas,
- Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса,
- Counting Stars коллектива One Republic,
- Forget You Си Ло Грина и Sex On Fire группы Kings Of Leon.
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