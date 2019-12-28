https://static.news.ru/photo/fa332504-2a2e-11ea-8e85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nirvana/youtube.com

Клип Smells Like Teen Spirit музыкальной группы Nirvana собрал один миллиард просмотров на YouTube. Поклонники празднуют это событие и делятся в комментариях амбициозными планами.

Теперь будем добивать до триллиона, — пишет один из пользователей Сети.

Мы скучаем по тебе, Курт, —добавляет другая поклонница.

Сообщается, что это вторая композиция из 1990-х годов, собравшая такое число просмотров. Первым роликом стал November Rain группы Guns N’ Roses. На сегодняшний день у него на 300 млн просмотров больше, пишет РИА Новости. Счётчики видеохостинга YouTube указывают на то, что видеоролик просмотрели 1 млрд и 5 млн раз.

Впервые клип Nirvana попал в Сеть в июне 2009 года. Композицию выпустили в 1991 году.

7 сентября 2019 года NEWS.ru сообщал, что в подвале магазина грампластинок в Сиэтле был обнаружен чек с гонораром Курта Кобейна.