https://static.news.ru/photo/80a98864-d159-11e9-9c10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В подвале магазина грампластинок Easy Street Records в американском городе Сиэтл случайно обнаружен банковский чек с гонораром фронтмена легендарной группы Nirvana Курта Кобейна.

Об этом сообщила телекомпания CNN . Чек обнаружил владелец магазина Мэтт Вон. По его словам, сумма гонорара составляет $26,57. Чек, выписанный компанией Broadcast Music, датирован 6 марта 1991 года — за несколько месяцев до выхода второго альбома коллектива — Nevermind.

Вон рассказал, что в 1993 году купил копии записей и программу гастролей Nirvana.

Я разбирал всякие вещи в подвале и, видно, в ожидании момента озарения перебирал каждую мелочь. Вот так откуда-то выпал и этот тонкий лист бумаги, — сообщил он.

Кроме чека, он отыскал платёжное поручение на выплату $177 за аренду квартиры Кобейна и пропуск за кулисы одного из его концертов.

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