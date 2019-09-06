В подвале магазина грампластинок Easy Street Records в американском городе Сиэтл случайно обнаружен банковский чек с гонораром фронтмена легендарной группы Nirvana Курта Кобейна.
Об этом сообщила телекомпания
Вон рассказал, что в 1993 году купил копии записей и программу гастролей Nirvana.
Я разбирал всякие вещи в подвале и, видно, в ожидании момента озарения перебирал каждую мелочь. Вот так откуда-то выпал и этот тонкий лист бумаги, — сообщил он.
Кроме чека, он отыскал платёжное поручение на выплату $177 за аренду квартиры Кобейна и пропуск за кулисы одного из его концертов.
Ранее News.ru писал, что на аукционе «Литфонда» гитару с автографами всех участников американской рок-группы The Doors продали за 950 тысяч рублей.