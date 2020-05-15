Игги Поп прочитал историю о своей умершей собаке

https://static.news.ru/photo/55ad0180-96c6-11ea-8275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/Global Look Press

Американский музыкант Джеймс Ньюэл Остерберг-мл., известный как Игги Поп, прочитал оду своему умершему псу. Запись рассказа стала частью проекта Bedtime Stories.

Акцию запустил итальянский художник Маурицио Каттелан, известный как автор работы «Комик», которая представляет из себя банан, приклеенный скотчем к стене. Запись Игги Попа можно послушать на сайте и в Instagram Нового музея современного искусства в Нью-Йорке.

В проекте также примут участие Дэвид Бирн, Такаси Мураками, Джефф Кунс и другие артисты. Он будут читать отрывки из своих любимых книг и собственные произведения.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Энди Серкис, известный как звезда кинотрилогии «Властелин колец», прочитает целиком в прямом эфире книгу «Хоббит» писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Таким образом он намерен собрать деньги на помощь пострадавшим от пандемии коронавируса.