О предстоящем чтении «Хоббита» Серкис сообщил в Twitter. Трансляция пройдёт 8 мая и продлится 12 часов.

Join me for the Adventure this coming Friday, May 8. Stay tuned for more details on how you can support @NHSuk and @bestbeginnings pic.twitter.com/nxK11BTl4b