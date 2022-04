«Грэмми» в номинации «Запись года» получил дуэт Silk Sonic

Победителем наиболее престижной категории музыкальной премии «Грэмми» «Запись года» стал рэп-дуэт Silk Sonic с композицией Leave The Door Open. Об этом было объявлено в ходе церемонии в воскресенье, трасляцию ведёт телеканал CBS.

На награду Национальной академии искуства и техники грамзаписи США в этой категории также претендовали шведская группа Abba с композицией I Still Have Faith In You, певец Джон Батист с песней Freedom, Тони Беннет и Леди Гага, исполнившие I Get A Kick Out Of You, Бренди Карлайл и Right on time, дуэт Доджа Кэт и SZA с композицией Kiss me more, Билли Айлиш с Happier Than Ever, рэпер Lil Nas X с трэком Montero и Оливия Родриго и её Drivers license.

Также композиция стала победителем в категории «Песня года».

Silk Sonic — американский R&B супер-дуэт, состоящий из Бруно Марса и Андерсона Пака. Дуэт выпустил свой дебютный сингл Leave The Door Open («Оставь дверь открытой») 5 марта 2021 года, а также анонсировал выход предстоящего дебютного альбома «Вечер с Silk Sonic».

64-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» проходит в полном формате — впервые с начала пандемии коронавируса. её ведущим во второй разх подряд стал афроамериканский комик Тревор Ноа. Церемония проводится на MGM Grand Garden-arena в Лас-Вегасе.

Премия «Грэмми» была учреждена Национальной академией искусства и науки в 1958 году. Приз представляет собой небольшой позолоченный граммофон.

Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы из мира звукозаписи.

В ходе нынешней церемонии «Грэмми» гостям было показано видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Он попросил музыкантов поддержать Украину и её граждан «любым способом <...> и тогда мир придёт в наши города».