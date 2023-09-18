Гребенщиков объяснил причину отказа от выступлений на Украине Гребенщиков заявил, что не выступает на Украине из-за плохого отношения к России

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что не выступает на Украине из-за плохого отношения половины граждан к россиянам. В беседе с Financial Times он признался, что часто получает письма от украинцев со словами о том, что хороший русский — это мертвый русский.

При этом Гребенщиков отметил, что до начала военной операции на Украине его выступления принимали зачастую даже лучше, чем в России. Музыкант подчеркнул, что в ближайшее время не собирается возвращаться и в Россию. Он уже более полутора лет живет в Лондоне и продолжает записывать новые композиции.

30 июня Минюст России включил Гребенщикова в перечень иностранных агентов. Незадолго до этого Тверской районный суд Москвы оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Жалобу на музыканта написал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Депутату не понравилось интервью Гребенщикова израильскому телеканалу, где тот назвал действия России на Украине фашистскими. По словам адвоката, музыкант пытался добиться удаления материала.